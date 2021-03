Globos de Oro 2021: Esta es la lista de los ganadores

La 78 edición de los Globos de Oro se está celebrando desde Los Ángeles y Nueva York (EE.UU.) con un formato adaptado a la pandemia.

La 78ª edición de los Globos de Oro, virtual este año debido a la pandemia de coronavirus, comenzó el domingo por la noche bajo la conducción de Amy Poehler en Beverly Hills y Tina Fey desde Nueva York.

En la ceremonia se reconoció al guionista Norman Lear con el premio honorífico Carol Burnett, como homenaje a su exitosa carrera en la televisión, en la 78 edición de estos galardones.

“Nunca he vivido solo y nunca me he reído solo”, destacó el aclamado productor durante un discurso desde su casa en el que agradeció a decenas de invitados, por nombre y apellido, años de colaboraciones y trabajos juntos.La longeva carrera de Lear, que es considerado como uno de los productores y guionistas más importantes de la pequeña pantalla en EE.UU., incluye series como “All in the Family” (1971-1979), “Sanford and Son” (1972-1977), las dos versiones de “One Day at a Time” (1975-1984, 2017-2020), “The Jeffersons” (1975-1985) o “Good Times” (1974-1979).

Globos de Oro 2021: Los ganadores de la noche

El británico Daniel Kaluuya ganó el domingo el Globo de Oro a mejor actor de reparto por su interpretación de Fred Hampton, el fallecido líder de la organización política Black Panther, en el film “Judas y el mesías negro”.

El actor se impuso a Sacha Baron Cohen (“El juicio de los 7 de Chicago”), Jared Leto (“Pequeños secretos”), Bill Murray (“En las rocas”) y Leslie Odom Jr. (“Una noche en Miami”).

“Judas y el mesías negro” muestra los esfuerzos de Fred Hampton para movilizar a activistas de Chicago contra la violencia policial que golpeó a la comunidad negra en la década de 1960, un tema que sigue siendo relevante hoy a raíz de las grandes protestas que sacudieron a Estados Unidos el año pasado.

**

Catherine O’Hara, una de las protagonistas de “Schitt’s Creek”, obtuvo la estatuilla a la mejor actriz de una serie de comedia o musical.

**

Emma Corrin, una de las protagonistas de “The Crown”, obtuvo el galardón a la mejor actriz de una serie dramática en los Globos de Oro.

**

Jason Sudeikis, protagonista de la surrealista “Ted Lasso”, obtuvo el premio al mejor actor de una serie de comedia o musical.

**

Rosamund Pike (“I Care a Lot”) obtuvo el premio a mejor actriz de comedia o musical, una categoría en la que también era candidata la latina Anya Taylor-Joy por “Emma”.

Noticia en desarrollo...