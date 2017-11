Jason Momoa responde las críticas a "Liga de la Justicia"

CulturaOcio/Europa Press

La crítica no ha sido muy amable con "Liga de la Justicia". La reunión de superhéroes de DC Comics no ha terminado de convencer a la prensa especializada ni tampoco a parte de los fans... aunque tal y como subraya uno de sus protagonistas, Jason Momoa, hay seguidores de DC que están entregados al filme dirigido por Zack Snyder. (Leer "Liga de la Justicia" lidera taquilla en EE.UU., pero no recauda lo esperado).

En ellos, en las críticas positivas de prensa y fans, que también las hay aunque lo negativo siempre haga más ruido mediático, es en los que prefiere centrarse Momoa.

"Intento mantenerme alejado de lo que dice la gente. Algunos de mis amigos me comentaron: 'Liga de la Justicia no está bien' y me quedé atónito. Pero no quiero centrarme en eso, buscar lo malo y lo negativo no es útil; no ayuda", dijo Jason Momoa a Entertainment Weekly. (Leer "Liga de la Justicia", récord de preestreno en Colombia).

Pero el actor que dio vida Khal Drogo en "Juego de tronos" no se deja influir por las malas críticas... porque él tiene su propia opinión que ha ratificado incluso en el cine.

"He visto la película dos veces. Y la segunda vez me gustó aún más. De hecho, voy a verla de nuevo con mis hijos y mi ahijado", comentó el actor, quien aseguró que esta es la compañía "perfecta" para ver una película como "Liga de la Justicia" y no la gente que puebla el patio de butacas en una premiere. (Leer también Ben Affleck robó un "gadget" del rodaje de Liga de la Justicia y Warner le hizo pagarlo).

Además, señala que hay muchas voces críticas que se hacen excesivas preguntas a la hora de afrontar una película como esta. "No se puede entrar todo el rato '¿Por qué pasa esto, por qué lo otro?'. Estuve en una convención de fans este fin de semana y recibí grandes elogios. Obviamente es un entorno positivo, y no solo hay que quedarse con lo bueno".

Sobre su personaje, Jason Moana afirmó que "todo es creación de Zack Snyder. Llegó en plan: 'Voy a hacer de Aquaman un tipo duro y vamos a cambiar las cosas, los estereotipos sobre este tipo' Y me rompí el culo para conseguirlo", dice el actor.