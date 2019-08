“Los dos papas”, otra película que Netflix quiere postular al Óscar

Redacción cine

Durante toda esta semana Netflix ha estrenado los avances y las fechas de estreno en cine de las películas que espera postular al Premio Óscar 2020. (Le recomendamos: "Monos" representará a Colombia en los premios Óscar y Goya 2020).

El turno este jueves fue para “The two popes” (Los dos papas) que se estrenará comercialmente desde el 27 de noviembre hasta el 20 de diciembre, día que estará disponible en la plataforma digital.

“Los dos papas” narra el relato íntimo de una de las transiciones de poder más dramáticas de los últimos siglos. En 2012, frustrado por el rumbo que había tomado la institución y en desacuerdo con algunas decisiones, el cardenal Bergoglio (Jonathan Pryce) le pide permiso para retirarse al papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins).

Éste, en cambio, decide convocar a quien sería su sucesor para revelarle un secreto que sacude los cimientos de la Iglesia católica. Entonces, detrás de los muros del Vaticano, se desata un diálogo entre la tradición y el progreso, la culpa y el perdón, y dos hombres muy diferentes enfrentan el pasado para enfocarse en un objetivo común y construir el futuro de miles de millones de fieles en todo el mundo.

“Los dos papas” está dirigida por el cineasta brasileño Fernando Meirelles, nominado al Óscar por “Ciudad de Dios”, y cuenta con un guion escrito por Anthony McCarten, tres veces nominado al Óscar por “La teoría del todo” y “Las horas más oscuras”.

Netflix en los Óscar

En abril pasado la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos decidió no modificar su criterio de elegibilidad para los premios Óscar, algo que no afecta a Netflix tras meses de presiones para excluir al gigante del streaming, pues figuras como Steven Spielberg -quien trabajará con Apple, rival de Netflix- hicieron campaña para que los filmes producidos y distribuidos por empresas de streaming no fueran elegibles para los premios Óscar, sino clasificados como contenido para televisión. (Contexto: Steven Spielberg no pudo contra Netflix: las películas de streaming seguirán optando al Óscar).

Así que aprovechando el éxito de "Roma" de Alfonso Cuarón, Netflix decidió cumplir las reglas y estrenar en cines, por tiempo limitado, las cintas que espera nominar para la temporada de premios 2020. En total, la plataforma presentará diez producciones como candidatas a los próximos premios Óscar, entre ellas "The Laundromat", "The King​" y "The Irishman".