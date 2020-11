Según el artista, este filme que desde este fin de semana se exhibe en cines de Colombia no es sobre superhéroes, sino sobre humanos que son rechazados por tener poderes.

Cuando le dieron el papel de Sam Guthrie en “Los nuevos mutantes”, ¿leyó los cómics para conocerlo?

Fue todo muy rápido, me empecé a preparar cuando terminó Stranger things. Empecé por el guion, que es genial porque estos personajes tienen muchos matices y son muy terrenales y reales. Eché un vistazo a los cómics y creo que se puede sacar mucho de ellos, pero un cómic presenta un personaje en dos dimensiones y no obtienes demasiado. Tienen mucha acción, pero no es mucho lo que se puede rescatar sobre el personaje. Así que me basé en el guion y empecé a preparar a Sam, y obviamente lo primero fue el acento.

Para usted, ¿quién es Sam Guthrie?

Cuidado con el spoiler (risas). Es la historia sobre el origen y empieza con los personajes en un hospital. Y todos están muy dañados, especialmente Sam, a raíz de un incidente en la mina de carbón en la que descubrió su poder. Me lo imaginé como un ataque de pánico dentro de la mina, porque era claustrofóbico y se estaba asustando. Su poder surgió de ese ataque de pánico. Por lo general puede proyectar su energía en el cielo, pero dentro de la mina su energía causó una explosión enorme que mató a su familia y a la mayoría de las personas que conocía en este pequeño pueblo de Kentucky.

¿Cómo encarna a alguien que mató a su familia y a todas estas personas?

Tiene una culpa enorme por lo que hizo, aunque no tenía ningún control, así que además siente miedo. Y en la película, cada vez que Sam pasa por una situación en la que tiene miedo, vemos cómo aparece esto. Realmente tiene que esforzarse por controlar su energía para evitar que la energía lo controle a él, básicamente, y quiere sentirse mejor.

¿Fue interesante ser parte de una película de superhéroes que en esencia gira en torno de las historias de sus personajes?

Los nuevos mutantes se siente como una película independiente. Hubo mucha gente que nos preguntó qué se sentía al hacer una película de terror, y no la veo como una película de terror. Claro que el terror es uno de los temas importantes que la atraviesan, pero la siento mucho más como un drama. Para mí es realmente genial, siempre me gustó estudiar a las personas y los personajes, pero a veces en una película grande eso se pierde. Pero creo que con esta película hay mucho anclado en la vida de los personajes. Con los X-Men se hace así desde hace mucho tiempo en los cómics, porque no necesariamente son superhérores, son personas con mutaciones a las que el mundo odia, y eso es algo muy humano: que te rechacen por quien eres.

Este es un proyecto que apasiona al director Josh Boone desde hace tiempo, ¿qué sintió al poder ser parte de esto?

Hace siete años que Josh trata de hacer esta película, y cuando una persona tiene tanta pasión por algo hace el mejor trabajo. Hay entusiasmo en el set y se siente la energía.

¿Cómo describe la película a la gente? Que es diferente de lo que esperarían ver en una película de Marvel.

Obviamente que la primera reacción es que estoy haciendo a un superhéroe y mi “yo” de 14 años está que no puede más del entusiasmo, porque es algo genial. Pero, al mismo tiempo, nadie hizo estos personajes antes. La historia fue escrita en los años ochenta, así que estos surgieron bastante antes de que naciera y somos las primeras personas en llevarlos a la pantalla. Y creo que eso es tan genial, siempre seremos los primeros en hacer a los nuevos mutantes y es una locura. Con respecto a ser parte del mundo Marvel, es tan amplio, pero al mismo tiempo lo que estamos intentando es que todo sea novedoso y reinventarnos, como Deadpool y Logan, y de ser parte de algo muy singular.