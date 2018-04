Mexicano Diego Boneta participará en nueva película de "Terminator"

Con información de Efe y Europa Press

El actor mexicano Diego Boneta compartirá escenas con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton en la nueva película de la saga "Terminator", informó el medio especializado The Hollywood Reporter. (Leer: Diego Boneta protagoniza serie sobre Luis Miguel).



Tim Miller, el director de "Deadpool" (2016), tomará las riendas de este largometraje todavía sin título confirmado y en cuyo elenco aparece también Mackenzie Davis. Schwarzenegger y Hamilton regresarán a sus famosos personajes de Terminator y Sarah Connor, respectivamente; mientras que Davis interpretará a una asesina que viaja desde el futuro con una misión -hasta el momento- desconocida. (Leer Arnold Schwarzenegger, tras su operación a corazón abierto: "Es cierto: He vuelto").



Además, esta cinta contará con James Cameron como productor, que se involucrará en la saga por primera vez desde "Terminator 2: Judgment Day" (1991).



Según informa The Hollywood Reporter, Boneta, de 26 años, se ha incorporado a este ambicioso proyecto para dar vida a un personaje humano. Más allá de eso, se sabe que la película continuará la historia de la saga desde Terminator 2 pero sin hacer referencia al resto de las películas de la franquicia. Los detalles siguen siendo un secreto.

El actor mexicano es conocido por el público de su país tras su famoso papel de Rocco en la serie juvenil Rebelde, además de en otras telenovelas infantiles de Televisa como Alegrijes y rebujos y Misión S.O.S. Interpretó a Alex Santiago en la serie de ABC Family, Pretty Little Liars. En 2012 ganó un Premio Alma, que reconocen el talento latino en Estados Unidos, por interpretar a Drew Boley en la película La era del rock (Rock of Ages) junto a Tom Cruise.

Además, a Diego Boneta le espera a la vuelta de la esquina un gran proyecto, quizá el más importante de su carrera hasta el momento. No en vano, será el protagonista de una inminente y esperada serie, coproducida entre Netflix y Telemundo, sobre la vida y obra del cantante mexicano nacido en Puerto Rico, Luis Miguel.

Por otra parte, la fecha de estreno de la nueva Terminator se ha retrasado unos meses, de julio a noviembre del próximo año. Suponiendo que ya no haya más cambios, el reboot debería llegar a los cines de todo el mundo, presumiblemente, el viernes 23 de noviembre de 2019.