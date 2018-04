Arnold Schwarzenegger, tras su operación a corazón abierto: "Es cierto: He vuelto"

Agencia Europa Press

Arnold Schwarzenegger continúa recuperándose tras sufrir una operación a corazón abierto, que en principio, iba a ser una intervención rutinaria para reemplazar su válvula aórtica. Ahora, el actor y exgobernador de California de 70 años anuncia que está "de vuelta".

"Es verdad, ¡he vuelto!", escribió el actor en sus redes sociales bromeando con la mítica frase de su personaje en "Terminator".

"Me fui a dormir esperando despertarme con una pequeña cicatriz y me desperté con una bastante grande, pero ¿saben qué? Me desperté, y eso es algo por lo que estar agradecido", añadió en el texto en el que también agradeció a los "médicos y enfermeras" por su labor "y todos los mensajes de cariño" que ha recibido por parte de sus seguidores.



El pasado jueves 29 de marzo Arnold Schwarzenegger se sometió a una operación para reemplazar una válvula aórtica que le fue colocada, por primera vez, en 1997 para paliar un defecto congénito cardiaco.

Pero lo que parecía una intervención rutinaria se complicó y se convirtió en una operación a corazón abierto. Pese a las dificultades, el actor continúa recuperándose con buen ánimo, incluso para hacer bromas sobre "Terminator".

No es la primera vez que Arnold Schwarzenegger se somete a una operación de riesgo, y es que su historial médico cuenta con varios incidentes. En 2001, un accidente de moto le dejó con varias costillas rotas. Dos años después tuvo un reemplazo de cadera y en 2006, tras un accidente esquiando, sufrió una fractura de fémur.