Nuevo tráiler de Bohemian Rhapsody: "La suerte sonríe a los valientes"

-Agencia Europa Press

Un épico adelanto de más de dos minutos y medio de duración plagado de himnos de la banda como "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You", o "We Are the Champions", que muestra cómo Mercury se cruzó con el resto de del grupo y tomó las riendas de Queen para que fuera algo nuevo y diferente. (Le puede interesar: Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury, estrena trailer)

Valentía y decisión para alcanzar la gloria musical, y la inmortalidad cuando la sombra del SIDA se cernía, demasiado pronto, sobre la gran figura de Mercury se ven plasmadas en este nuevo trailer.

El filme inicialmente dirigido por Bryan Singer, que fue sustituido en mitad del rodaje por Dexter Fletcher, llegará a los cines españoles el próximo 30 de octubre, dos días antes que a Estados Unidos. Junto a Malek, completan elenco de la producción, que da vida a los componentes de la legendaria banda Queen: Joseph Mazzello como John Deacon (bajo), Ben Hardy, que dará vida a Roger Taylor (batería) y Gwilym Lee, que encarnará a Brian May (guitarra).

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: "Bohemian Rhapsody, una rotunda y sonora celebración de Queen, de su música y de su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo". (Le puede interesar: Versiones de "Bohemian Rhapsody" para recordar a Freddie Mercury)

La película plasma el meteórico ascenso al olimpo de la música de la banda a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Se verá el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando a propios y extraños, soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.