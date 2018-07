¿Por qué Michael Douglas aceptó su papel en "Ant-Man"?

BANG Showbiz y Redacción Cine

Cuando una prestigiosa estrella de Hollywood se suma a una de las muchas franquicias de Marvel o D.C. Comics, en la mayoría de ocasiones trata de justificar su decisión alegando que, o bien su personaje contribuye a romper estereotipos de género o raza y educa por tanto al público al mismo tiempo que lo entretiene, o que el guion se aleja de las historias repletas de acción pero vacías que solían definir antiguamente este tipo de cintas. (Le puede interesar: "Ant-Man and The Wasp" lidera la taquilla norteamericana)

Sin embargo, el famoso actor Michael Douglas no se molestó en tratar de maquillar los motivos que le habían llevado a participar en el filme 'Ant-Man', y que como cabía esperar eran puramente económicos.



"Es cierto que cuando acepté involucrarme en este proyecto, lo hice con una idea muy clara en mente: que podría tratarse de mi billete dorado hacia la jubilación. Pero la pura verdad es que me alegro de formar parte de la historia de Marvel, ha sido un viaje increíblemente divertido", reconoció el actor en una declaraciones a la revista SFX. (Le puede interesar: 'Ant-Man and The Wasp', la primera película de Marvel sobre una heroína)



Para su sorpresa, Douglas disfrutó tanto involucrándose en un universo de superhéroes que desconocía -"Marvel te envía a casa un libro ilustrado precioso de todos sus personajes para que lo disfrutes", reveló-, como rodando los dos filmes en los que comparte reparto con Paul Rudd y Evangeline Lilly. Además, la secuela que se estrena ahora también le dio la oportunidad de reencontrarse con otros pesos pesados de la industria que también se han sumado a la factoría de cómics.



"Parte de ''Ant-Man y la Avispa' la grabamos en Atlanta. Estuvimos allí al mismo tiempo que rodaban 'Vengadores: Infinity War' y pudimos ver un poco de la película. Robert Downey Jr. y yo tenemos mucha historia en común; hicimos juntos una película llamada 'Wonder Boys' en 2000, así que lo conozco desde hace mucho tiempo. Fue un anfitrión maravilloso mientras estábamos allí", aseguró el actor. (Le puede interesar: “Ant-Man y la Avispa”, acción en todos los tamaños)