Sebastián Yatra es la voz de Migo en la película "Pie Pequeño"

Redacción cine

Con motivo del lanzamiento de la película, Warner Bros. Pictures anuncia que el colombiano Sebastián Yatra - compositor, cantante, ganador del premio MTV y jurado de La Voz Kids Colombia - le dará vida a la voz de MIGO: el personaje principal de Pie Pequeño. Migo, es un joven yeti honesto y con un corazón tan grande como sus gigantes pies azules; él siempre ha confiado en las enseñanzas del pueblo, tales como: "haz lo que te dicen y no hagas preguntas". Pero cuando accidentalmente descubre algo que le dijeron que no existe, un Pie Pequeño, ¡quiere que todos lo sepan! Incluso si pone sus vidas en peligro. (Le puede interesar: Sebastián Yatra estuvo en la Comuna 13 para cierre de la Semana de la Juventud)

Sebastián realizará el doblaje de Migo en la versión doblada al español que se presentará en todo Latinoamérica, dándole vida – y un toque latino - al humor y la diversión del personaje. Asimismo, en esta oportunidad interpreta una de las canciones originales de la película “Perfection”.

Yatra hizo la canción mundialista “Love” junto a Gianluca Vacchi, grabó junto a Carlos Vives “Robarte Un Beso”, junto a David Bisbal “A partir de Hoy”, y lanzó los hits “Por Perro”, “Traicionera”, lanzó hace poco su último sencillo “Ya no tiene novio”, que ya cuenta con más de 135 millones de reproducciones.

Es la primera vez que un colombiano hace parte de un doblaje que será distribuido a toda la región y que podrá verse en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. (Le puede interesar: Sebastián Yatra y Alejandro Fernández estrenan "Contigo siempre")

“Pie Pequeño” es una aventura animada para todas las edades, que relata una nueva versión de la leyenda de Pie Grande, contada por un Yeti. Una historia de amistad, valentía y la emoción de descubrir nuevas cosas, que inicia cuando Migo encuentra algo que creyó que no existía: un humano. Las noticias de estos “pie pequeño” hacen que la comunidad Yeti se cuestione qué más podría haber en el mundo, más allá de su aldea nevada.

La producción es dirigida por Karey Kirkpatrick, director ganador del premio Annie or “Over the Hedge" y nominado al premio Annie por los guiones “Chicken Run” y “James and the Gian Peach”. El guion es de Kirkpatrick y Clare Sera, la historia en pantalla de John Requa y Glenn Ficarra, y Kirkpatrick, basada en el libro Yeti Tracks, de Sergio Pablos.

La película es producida por Bonne Radford (“Curious George”), Glen Ficarra (“Cigueñas”, This is US”) y John Requa (“Cigueñas”, “This is US”). Como productores ejecutivos están Nicholas Stoller, Phil Lord, Christopher Miller, Jared Stern, Karey Kirkpatrick, Sergio Pablos, Courtenay Valenti y Allison Abbate. El equipo creativo incluye al editor Peter Ettinger y al compositor Heitor Pereira. La animación es de Sony Pictures Imageworks. (Le puede interesar: El tono mundial de Sebastián Yatra)

“Pie pequeño estrena en Latinoamerica el 27 de septiembre. (28 de septiembre en México y 4 de octubre en Colombia).

