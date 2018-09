Versión restaurada de "Enamorada" inaugurará festival de cine The Classics en Bogotá

Redacción cine

The Classics, el festival de las películas que vivirán por siempre inaugurará su segunda edición con la proyección de la versión restaurada de "Enamorada", que se presentó en el Festival de Cine de Cannes 2018. (Le puede interesar: "Este año no logramos hacer IndieBo": Paola Turbay).

Este filme que también se proyectó en el Il Cinema Ritrovato de Bolonia, Italia, que selecciona obras de gran valía y que provienen de distintas filmotecas alrededor del mundo, fue estrenado en 1946 bajo la dirección de Emilio Fernández y el protagonismo de Pedro Armandáriz y María Félix.

The Classics nació en 2017 con el objetivo de llevar a la gran pantalla películas legendarias en la historia del séptimo arte y que han sido sometidas a un proceso de restauración, razón por la cual este evento cuenta con el apoyo de The Film Foundation, creada por Martin Scorsese en 1990 para preservar las películas y asegurar la exhibición de cine restaurado y clásico.

Es por eso que Scorsese dice estar "muy contento que 'Enamorada' de apertura a The Classics y me complace que The Film Foundation continúe su apoyo al festival".

"Esta extraordinaria restauración de UCLA Film y Television Archive y TFF's Wolrd Cinema Project, en asocio con la Filmoteca de la Unam y la Fundación Televisa, bajo la financiación de Material World Charitable Foundation, destaca el gran trabajo del director, los actores y el legendario cinematógrafo Gabriel Figueroa", agreda el director de cine, quien agrega que la banda sonora restaurada por Audio Mechanics incluye la actuación de "Malagueña Salerosa", uno de los muchos momentos de este querido largometraje.

"Enamorada" está ambientada durante la Revolución mexicana y estuvo inspirada en "La fierecilla domada" de William Shakespeare, y su versión restaurada llegará por primera vez a Suramérica gracias a The Classics, que se llevará a cabo entre el 8 y el 14 de noviembre de 2018. (También le puede interesar: Un festival de cine se toma el mar de los siete colores).

El festival cuenta también con el apoyo de UCLA Film y Television Archive, Televisa y Material World Charitable Foundation.

Olivia Harrison, de la organización Material World Charitable Foundation recuerda que "mientras mi difunto esposo, George Harrison, crecía en Liverpool viendo películas de terror y westerns estadounidenses, al mismo tiempo Martin Scorsese vivía en New York y veía las películas del neorrealismo italiano. Yo, entonces, me encontraba en Los Ángeles viendo muy seguido en mi casa películas mexicanas".

Para ella, el cine tiene el poder de trascender en el tiempo y en el espacio para conectar y unir al público.

"Independientemente de dónde se haya crecido o cuándo, existen obras cinematográficas que son atemporales y que hablan con audiencias de todos los orígenes y generaciones. 'Enamorada' es una de ellas, es una película muy querida por mí y me siento muy emocionada de su proyección en Bogotá como parte de The Classics", agrega Harrison.

The Classics, el festival de películas que vivirán por siempre se realizará este año en Bogotá, Cali y Medellín con el apoyo de The Film Foundation, Cine Colombia, Caracol Cine, British Council Colombia, Park Circus, Mei Lab Digital, Videoactividad y Gas Natural. La programación la darán a conocer próximamente.