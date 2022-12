Concierto de Feid en Bogotá: A qué hora empieza y recomendaciones

Feid, el cantante de música urbana, se presentará esta noche en el Movistar Arena. Foto: EFE - Carlos Ortega

Este fin de semana, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de diciembre de 2022, se presentará en Bogotá el cantante de reguetón paisa conocido artísticamente como Feid o Ferxxo, en el marco de su gira “Ferxxo Nitro Jam 2022″. El evento tendrá lugar en el Movistar Arena y contará con éxitos como “Ferxxo 100′′, “Normal” y “Si tú supieras”.

Feid se ha posicionado como un referente del género urbano en el país. Este 2022 ganó el premio Rising Star Masculino y Inter Shibuya — La Mafia por mejor álbum del año. Además, ha tenido colaboraciones con artistas como Greeicy, J Balvin, Nicky Jam, Maluma, Justin Quiles, Karol G, Robi, Sky, Ryan Castro, entre otros.

¿A qué hora comienza el concierto de Feid en Bogotá?

El concierto de este viernes, 2 de diciembre, está programado para las para las 06:00 de la tarde, sin embargo, los organizadores aconsejan llegar antes de la hora para pasar los controles de seguridad.

Recomendaciones

Los asistentes al “Ferxxo Nitro Jam 2022″ deben seguir la información de ingreso que aparece en la boleta y seguir las indicaciones del equipo de seguridad del Movistar Arena

Para el evento no está permitido el ingreso de comidas ni bebidas. Además, los organizadores comunicaron que la edad mínima requerida para ingresar es de 16 años, en caso de no cumplir con este requisito no se permitirá la entrada y tampoco se realizará devolución de dinero.

Las personas pueden llegar al evento en transporte público con las rutas de Transmilenio 7, C25, H72, L25 que tienen parada en la Estación Movistar Arena (Av. NQS - Cl 62). En SITP funcionan las líneas: 14, 599, A410, H608, T11, T163, T26.