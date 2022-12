Yeferson Cossio tuvo un accidente en Catar: “Empezamos diciembre con toda”

El influenciador antioqueño Yeferson Cossio sufrió un accidente en Doha el 30 de noviembre. Foto: miguelanxofoto - miguelanxofoto

Yeferson Cossio, el influenciador que cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram, está en Catar departiendo junto a La Liendra y DaniBet los partidos del Mundial del Fútbol de Catar 2022.

Durante su estadía en Doha, el antioqueño de 28 años sufrió un accidente mientras iba cruzando la calle que se encontraba frente a su hotel. “Me acaba de atropellar un carro afuera del hotel. Aunque el golpe en la cabeza fue muy fuerte, creo que estoy bien. Empezamos diciembre con toda”, escribió Cossio en un story de Instagram donde publicó una foto borrosa con algunos carros.

Aunque este mensaje despertó cierta preocupación en sus seguidores, ni él ni alguno de sus acompañantes se refirió al tema y continuaron compartiendo fotos y videos de partidos a los que estaban yendo, incluyendo el juego entre Argentina y Polonia.

Este jueves, Yeferson Cossio habló sobre el tema y mostró a sus seguidores el ‘chichón’ que le quedó en la cabeza luego del accidente y criticó a los cataríes por su forma de conducir.

“Aquí son brutos”

“Yo he viajado bastante. Yo conozco muchas culturas y no me había tocado una que manejara tan mal carro. En todos los carros que nos hemos montado, el man ha estado a punto de chocarse, literal. En Italia son bestias, pero saben manejar. Aquí son brutos y no saben, al menos, los que nos han tocado”, relató el antioqueño.

Además, Cossio reconoció tener cierta responsabilidad en el accidente, ya que iba distraído mientras cruzaba la calle. “Caí de cabeza porque en una mano tenía el sándwich y en la otra tenía el celular, todo distraído. También admito que fue culpa mía.”

El influenciador también reveló que tuvo una fuerte discusión con el conductor y que los trabajadores del hotel se encargaron de calmar la situación y auxiliarlo. “Me metí a la habitación a vomitar como 8 veces y me dio miedo dormir porque he escuchado que uno no debe dormir cuando tiene una contusión tan fuerte en el cráneo”, concluyó Cossio.