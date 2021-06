¿Cuál es el peor novio del zodiaco?

El amor a veces no es suficiente para mantener las relaciones afectivas. Estos signos son el fiel ejemplo de esta frase. Su carácter, falta de interés e intolerancia aburren a cualquiera.

Piscis

Aunque demuestran sus sentimientos de todas las formas posibles, hay que decir que su mayo problema es la sensibilidad. Son demasiado intensos, se irritan con facilidad y pueden llegar a ser muy insoportables. Si estás en pareja con alguien de este signo, debes tener como base en tu relación la paciencia, sin embargo, esta no va a ser una carta para que la relación perdure, por el contrario, es el detonante más grande para que digas: ¡Adiós!

Tauro

Es difícil conectarse con este signo zodiacal. Aunque tiene compatibilidad con algunos signos, para otros es una verdadera pesadilla. No le gustan las demostraciones de afecto, ni que los acaricien, estas acciones hacen que se sientan invadidos y privados de su libertad. Aunque les gusta el compromiso, no pueden confiar 100% en alguien, lo que hace que sus relaciones no sean tan duraderas.

Virgo

Explosivos, controladores, y celosos, así son estos hombres. Con ellos debes estar prevenido todo el tiempo, porque nunca se sabe cómo van a reaccionar. En diferentes momentos utilizan el drama para conseguir lo que quieren, así que es un poco injusto con sus parejas. Por mucho amor que sientan por él, sus relaciones terminan en muy malos términos, son ofensivos, malgeniados e hirientes.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/