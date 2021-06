¿Cuáles son los mejores amigos del zodiaco?

Escorpio

No encontrarás en el camino a nadie que te proteja y te cuide más que un escorpión. Aunque a veces pueden darte mucha “cantaleta” son leales y muy transparentes. Siempre están dispuestos a escuchar, no importa la hora, y tienen una característica única en el plano astral: sus consejos son tan sabios, que nunca se equivocan a la hora de mostrarte un camino o alternativa para la situación que estés atravesando.

Libra

Nunca te van a decir que NO a nada. Les encanta cumplir los caprichos de otros y expresarles por medio de la burla respetuosa el amor y cariño a sus amigos. Tienen un corazón muy grande y son una maravillosa influencia en la vida de otros para pensar de forma positiva y alegre. Son bondadosos, y aunque a veces son tercos, siempre terminarán dándote la razón con tal de verte feliz, no sin antes mostrar todas las posibilidades que tienes para salirte de los laberintos donde acostumbras a meterte.

Cáncer

En lugar de amigos son verdaderos hermanos, así no tengan la misma sangre. Son personas que siempre quieren ayudarte a superar el pasado, a evitarte problemas y a hacerte entender que sentirte mal y triste, a veces, no está mal. Los amigos regidos por cáncer son personas simpáticas, tolerantes y muy carismáticas, por lo que para ellos siempre va a ser importante, ponerte por encima de ellos cuando lo requieras. No es de sorprenderse, que este signo zodiacal, a veces haga de psicólogo en tu vida, para que no caigas en un callejón sin salida.

