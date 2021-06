¿Cuáles son los peores jefes del zodiaco?

Piscis

Este signo zodiacal, como jefe, no es lo más funcional que existe. Cuando sienten que las cosas no van bien o que están tomando un rumbo diferente al propuesto por ellos, “abandonan el barco”. Se dejan influenciar mucho por las cosas que les dicen otras personas, por eso sus decisiones no son del todo sólidas. Este jefe prefiere postergar todo con tal de no verse involucrado en cambios que pueda tener su equipo o empresa.

Virgo

Hacen zancadilla todo el tiempo. Para él las cosas nunca están bien hechas del todo, siempre están viendo errores mínimos para incomodar a sus empleados y hacerles cuestionar sus conocimientos. No tienen confianza en sí mismos, esto hace que las personas que lo rodean no crean en ellos, y se dediquen a hacer lo que les exige el día a día, sin propuestas ni innovación.

Cáncer

No logran ser jefes porque no saben diferenciar entre la amistad y la autoridad. Son caprichosos y siempre quieren tener la razón. Se molestan con mucha facilidad cuando les piden ayuda o un consejo que permita llevar a la organización por un mejor camino. Sus decisiones siempre están basadas en sentimientos temporales, y siempre les ganan las emociones.

