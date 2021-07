¿Cuáles son los signos más callados del zodiaco?

Cáncer

Son personas a las que les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones. Este fenómeno se da en ellos porque sus experiencias de niños y adolescentes los marcaron, a tal punto que comunicar las cosas es casi un desafío. Son tímidos y se refugian en ellos mismos para solucionar cualquier desequilibrio que se les presente en la vida, y actúan basados en sus pensamientos.

Acuario

Les gusta vivir en su propia burbuja, son prudentes y prefieren callarse antes que entrar en una situación de conflicto, que les provoque mal carácter. Siempre analizan los movimientos y comportamientos de quienes lo rodean, pero su atención está fijada en ellos mismos, son demasiado críticos y todo el tiempo miden sus pasos para evitar a toda costa relacionarse con los demás por su excesiva timidez.

Capricornio

Son los más desconfiados del zodiaco, por eso no opinan, ni emiten juicios. Creen en sus corazonadas y aunque es muy sociable, es selectivo y prefiere mantenerse al margen en muchas ocasiones, para no caer en juegos mentales que lo puedan perjudicar. No es tímido, pero hay momentos en los que puede ser tildado como odioso, y arrogante por la forma como analiza su entorno.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/