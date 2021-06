¿Cuáles son los signos más hipocondriacos del zodiaco?

Tener un resfriado, un dolor de cabeza o malestar estomacal para algunas personas puede ser muy normal, y lo asumen con tranquilidad. Sin embargo, otras llevan las enfermedades al límite, agravándose con pensamientos extremistas e inventando dolores donde no hay.

Virgo

La exageración a flor de piel. Son personas que sufren mucho pensando en su salud, todo lo proyectan hacia el futuro de una manera fatalista, y son expertos enfermando su mente. Son nerviosos y paranoicos, motivo que los hace estar consultando al médico de forma constante porque es “mejor prevenir que lamentar”. Nunca están tranquilos y se dejan llevar más por las emociones que por la razón.

Libra

Con este signo pasa algo muy particular. Les tienen miedo a los médicos, dentro de sus hobbies favoritos definitivamente no está ir a clínicas u hospitales, pero cuando empiezan a sentir algún tipo de dolor, recurren a cualquier parte para que les aseguren que no están desahuciados, sin embargo, esto tampoco les garantiza nada, porque están fielmente convencidos que los exámenes, procedimientos o resultados están equivocados. ¡Los reyes del drama!

Capricornio

Hacen lo que esté a su alcance para no enfermarse de nada. Le tienen miedo a la muerte y siempre van un paso adelante cuando van a consultar algún diagnóstico. Viven angustiados constantemente y cuando se trata de enfrentar a una situación médica, empiezan a sufrir antes de tiempo, porque piensan que tienen una enfermedad muy grave. Aunque en ocasiones caen en cuenta de los temores causados por su imaginación, siempre se dejan llevar por el fatalismo.

