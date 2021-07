¿Cuáles son los signos más impulsivos del zodiaco?

Aries

Las situaciones de riesgo siempre sacan lo peor de este signo. No mide sus palabras, no calcula sus tiempos, ni se da la posibilidad de analizar lo que pasa a su alrededor. Actúa sin pensar, por capricho y si no consigue lo que quiere de inmediato entra en estados de estrés y crisis existenciales. No suele arrepentirse de lo que dice, así que prefiere irse de frente contra el mundo entero si es posible, solo por cumplir su voluntad.

Leo

Si algo se les mete en la cabeza es muy factible que nadie logre sacarles esa idea. Son personas imprudentes, y no piensan antes de hablar. Vive la vida a mil revoluciones y no suele ser reflexivo. A veces es odioso porque cree que se las sabe todas, minimiza a las personas sin darse cuenta y analizando sus impulsos, realmente son infantiles e injustificados.

Sagitario

Regidos por el elemento fuego, este signo zodiacal es de impulsos extremos. Nunca se detiene a pensar si lo que está haciendo está bien o mal, simplemente va por la vida probando y errando. No tienen nada de paciencia y su gran debilidad son los nervios, los mismos que hacen que los abanicos de opciones para solucionar algo, sean inexistentes.

