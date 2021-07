¿Cuáles son los signos más inmaduros del zodiaco?

Piscis

Crean mundos independientes de la realidad. Tienen formas muy particulares de ver la vida, y la mayoría de las veces reaccionan como niños caprichosos. Las cosas siempre deben hacerse a su modo, de lo contrario pueden hacer una pataleta que logra sacar a cualquier persona de casillas. Demuestran su frustración llorando y escondiéndose.

Cáncer

Siempre quiere tener la razón en todo, y cuando ve que algo se le sale de control, empieza a activar todos los comportamientos inmaduros existentes: se vuelven manipuladores, son tercos y es muy factible que demuestren todo su enojo por medio de gritos, rompiendo cosas, y guardando silencio por mucho tiempo.

Aries

Son personas impulsivas, y con muy poco control de sus emociones. Muchas personas que los rodean afirman que sus comportamientos son tan imprudentes y espontáneos que puede hacer quedar mal a cualquier persona. Aunque a veces no hacen las cosas a propósito, siempre terminando cayendo en su mismo juego mental, por eso no avanzan y se justifican en los comportamientos de los demás para no asumir sus propias responsabilidades.

