¿Cuáles son los signos que no tendrán la energía equilibrada hasta el 11 de julio?

Virgo

Se van a encontrar en un laberinto sin salida. Mucha insatisfacción y dudas a tu alrededor. Este momento astrológico debe indicar el camino que quieren recorrer, no desde la soberbia ni la ansiedad. Las provocaciones estarán puestas sobre la mesa y es probable que la gran protagonista sea la impaciencia. Momentos de irritabilidad y mucho desequilibrio emocional se van a presentar en estos días.

Piscis

La inseguridad se apoderará de las emociones de este signo zodiacal. Estos días serán de un nerviosismo constante y no podrán equilibrarse fácilmente. Las personas que llevan esta carga astrológica se volverán paranoicas, y le temerán hasta a su sombra. Sin embargo, cada descarga energética será una oportunidad para reconocer su fuerza interior y demostrarse a sí mismos, que su valentía es todo lo que necesitan para superar este mal, pero pasajero momento.

Géminis

Esta semana será intensa, y muy compleja. La tristeza hará de las suyas y llevará a estas personas a pensar que no tendrán éxito, que lo que reina en su vida es el fracaso y que sus proyectos no se podrán llevar a cabo. Los pensamientos pesimistas serán frecuentes y los errores necesitarán de mucho análisis para no tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales. Este momento debe asimilarse como un proceso de catarsis, donde puedan limpiarse, abrazarse y reconocerse.

Conoce qué dice tu horóscopo para hoy visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/horoscopo/