¿Cuáles son los signos zodiacales que más ocultan sus emociones?

Los astros influyen en la forma en la que se expresan las emociones. Algunos se muestran tal y como son, mientas que otros ponen barreras o esconden sus verdaderos sentimientos para no salir heridos o lastimados.

Aries

Los nacidos bajo este signo zodiacal desconfían y dudan mucho de las personas con las que se relacionan. Sus lazos afectivos siempre están rodeados por la inseguridad y por el temor, por lo que es normal que en pareja nunca muestre lo que siente al 100%. No les gusta comprometerse, ni que reconocer que pueden enamorarse.

Leo

Este signo zodiacal da el todo por el todo, sin embargo, muchas veces su forma natural de compartir sentimientos le juega malos ratos. Producto de esto se cohíben y convierten su corazón en una caja llena de secretos que, la mayoría de veces no son revelados. Sus emociones siempre quieren saltar a la vista, pero la razón, casi siempre vence este comportamiento.

Virgo

Podría definirse a este signo zodiacal como un torbellino emocional. Siempre se muestra fuerte, insensible y le quiere demostrar al mundo que sin emociones también es posible vivir, por eso su coraza de “desinterés”. No le gusta verse expuesto, siente vergüenza cuando los demás descubren que su corazón es débil y que en su vida reina el amor.

Tauro

No le gusta mucho probar cosas nuevas, ni salirse de su zona de confort. Prefieren hacer lo mismo una y otra vez, teniendo la certeza de no equivocarse. Cuando sus emociones se desequilibran, se cierran totalmente y no se atreven a arriesgarse, ni a aventurarse a nada. Prefieren estar en soledad, antes que vivir llenos de incertidumbres.

