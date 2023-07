Demi Lovato revela que vive con discapacidad visual luego de una sobredosis

Demi Lovato en un evento en Los Angeles, California. Foto: EFE - ALLISON DINNER

La actriz y cantante Demetria Devonne Lovato, más conocida como Demi Lovato, hizo una confesión que le ha dado la vuelta al mundo. En el podcast Andy Cohen Live de SiriusXM, que es conducido por Andy Cohen, la artista reveló que tiene discapacidad auditiva y visual. (Lea Los 75 años de Rubén Blades y la historia detrás de “Pedro Navaja”)

“Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy”, aseguró la actriz. “Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara …) Es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder”.

De acuerdo con Lovato, esas discapacidades se manifestaron luego de su última sobredosis, que ocurrió en julio del 2018. También tuvo un ataque al corazón, así como una neumonía. (Lea Enrique Bunbury lanza video de su sencillo “Desaparecer”)

Sin embargo, como lo ha dicho en diversas oportunidades, recalcó a Andy Cohen que no se arrepiente de lo que ha vivido hasta el momento, pues es una suerte de recordatorio de que debe continuar por una ruta adecuada.

“Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tuve una sobredosis; desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía; y, dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, señaló Lovato.

Lovato quien alcanzó el estrellato por su papel de Mitchie Torres en la película de Disney “Camp Rock”, ha cosechado una exitosa carrera musical luego de su acabar con su etapa de ‘chica disney’.

Uno de sus últimos proyectos es la realización de un documental, por ahora titulado “Child Star”. La artista lo dirige junto a Nicola Marsh, directora de fotografía conocida por su participación en el documental ganador del Premio Óscar “A 20 pasos de la fama”.

El proyecto documental espera llegar en exclusiva a la plataforma de ‘streaming’ Hulu en 2024 y en él Lovato conducirá las entrevistas a las diferentes personas que fueron estrellas infantiles.

