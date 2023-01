Diseñador acusa de plagio a Amanda Dudamel por vestido que lució en Miss Universo

La venezolana Amanda Dudamel quedó de primera finalista en el concurso Miss Universo 2022. Foto: Cromos - GettyImages

Amanda Dudamel Newman, la modelo, diseñadora de moda, reina de belleza venezolana y primera finalista de Miss Universo 2022, fue acusada de plagio por el vestido de gala que utilizó en la noche final del certamen de belleza celebrado el pasado 14 de enero en Nueva Orleans, Estados Unidos.

La acusación la hizo el diseñador de modas de alta costura Samy Gicherman, quien es famoso por sus colecciones de temporadas y por vestir a grandes celebridades. “Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no lo podía creer. Entré en shock, inmediatamente lo critiqué porque yo fui el creador de esta pieza el año pasado y lo veo ahora en la chica que está representando a Venezuela con una pieza que es exactamente igual”, dijo Gicherman en entrevista con el programa venezolano “El gordo y la flaca”.

De acuerdo con Gicherman, el diseño delantero del vestido que utilizó Amanda Dudamel en la final de Miss Universo es casi idéntico al confeccionado por él. “Probablemente, se fijaron en su diseño para lograr hacer la prenda, pues la similitud es total, no hay muchas diferencias más que en los materiales y el corte superior. El diseño delantero es casi idéntico”.

El vestido que utilizó la representante de Venezuela durante la noche final del concurso tenía incrustaciones brillantes de diferentes tonos de azules y dorados y un corte en forma de corazón.

¿Qué dijo Amanda Dudamel sobre las acusaciones?

Después de que se conocieron las acusaciones de plagio, la Miss Venezuela se defendió y aseguró que ella misma había hecho el diseño de ese vestido tiempo atrás. Además, afirmó poseer los renders digitales originales.

“Diseñé una exclusiva para Miss Universo. Una colección cápsula de cinco piezas que, además, tiene su parte digital. Yo hice los renders digitales y se produjeron las piezas en físico y todas esas piezas tienen su versión digital exclusiva que pueden encontrar y pueden ver alrededor del mundo”, afirmó.

La reina de belleza también aseguró que se trata del mismo textil, más no del mismo modelo. De acuerdo con Dudamel, fue el diseñador venezolano Nidal Nouaihed quien interpretó el traje llenándolo de lentejuelas y cristales.

“Lamentándolo mucho, estos textiles son prefabricados y ambos lo compraron, la parte de arriba fue lo que se diseñó y Nidal le dio la mejor interpretación que existe de esa tela. Para tú decir que es una copia tiene que ser exactamente igual. Miren la majestuosidad del vestido que yo estaba usando, las mangas fueron totalmente diseñadas para la ocasión (...) por ser una tela igual, no puedes decir que es una copia”, sentenció Dudamel.