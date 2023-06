El día que Madonna se quedó en casa de Maluma: “Se quemó la planta de luz”

Maluma, durante su actuación en el festival Son do Camiño celebrado en Santiago de Compostela, hace unas semanas. EFE/Lavandeira jr Foto: EFE - Lavandeira jr

Maluma llegó a España para presentar el nuevo sencillo “Coco loco”, de su último álbum “Don Juan”. Por eso estuvo en el programa El Hormiguero en una entrevista en la que habló de los conciertos memorables, su relación con Madonna y su amista con personajes como el futbolista Sergio Ramos. El colombiano, que hoy es uno de los cantantes de reguetón más influyentes, dijo que este álbum estaba demorado, pero que “quería entregarle el mejor álbum de su carrera a los fanáticos”.

El artista recordó cuál fue el concierto que recuerda con más cariño. “Sin duda el de ´Medallo en el mapa´”, dijo en el programa español, al tiempo que recordó lo difícil que había sido concretar la participación de Madonna , que casi cancela su participación.

La cantante le mandó un mensaje de audio de WhatsApp en el que le comentaba que no podría asistir por “compromisos personales”. Maluma la llamó al instante para tratar de convencerla de venir al show y de no perderse el concierto. “Le tuve que rogar que viniera”, recordó. Eso pasó a ocho días del evento. “Noo, estaba ya con la lágrima aquí”, después de rogarle, Madonna le dijo que la única forma era ir y venir para cada ensayo y para el concierto y entonces Maluma le ofreció quedarse en su casa en Medellín.

Madonna accedió a la petición del colombiano y llegó a la capital antioqueña; pero no lo hizo sola; llegó con todo su equipo, conformado por 27 personas. Todos encontraron lugar en la casa de Maluma, que relató que no todo fue color de rosa, pues con tanta gente en su casa no faltaron los imprevistos. Una noche, recordó el artista, recibió una llamada de Madonna en shock. Le decía a gritos que se había quedado sin luz y que “tienes que arreglarlo”.

Con tanta gente en la casa, el transformador de energía no resistió y explotó; la residencia quedó a oscuras, Madonna estuvo al borde de un ataque de nervios, contó entre risas Maluma… que al final recordó que todo se solucionó y “todo valió la pena”.

Durante la entrevista, el cantante también recordó a sus amigos de infancia, cómo en el colegio les ayudaba a sus compañeros a escribir cartas de amor: “Mis amigos del colegio siempre que cortaban con su pareja me iban y me buscaban, ‘por favor, Juancho, ayúdame para que vuelvan’”.

Maluma también habló de otros amigos especiales que tiene en España, como el futbolista Sergio Ramos. Le dedicó unas palabras de agradecimiento y reveló que son cercanos desde hace mucho tiempo gracias a la pasión que tienen por los caballos. Maluma reveló que visitó el rancho de Pilar Rubio, esposa del jugador, y que ella le dio un equino muy especial, “el hijo de Yucatán, su campeón”. Maluma lo llamó Horizonte y, según dijo, “es mi favorito”.

“Yo soy muy feliz con mis animalitos, es mi lugar favorito del mundo”, agregó contando que tiene cerca de 40 caballos.