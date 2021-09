El Tarot de Mave gratis: así le irá durante la semana del 12 al 18 de septiembre

VIRGO

Usted se impone ser realista para no vivir de ilusiones y no ir de porrazo en porrazo. Pero no se puede vivir sin ilusiones. Sería como desconocer la inmensidad del cielo, el aroma de las flores y el brillo del planeta Venus. Sería como cortarse las alas, silenciar la voz y mirar sólo a la pared. Como dice la famosa canción de Manzanero: “Qué me importa vivir de ilusiones/si así soy feliz”. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

LIBRA

No le dará vía a los proyectos que están sobre la mesa, a pesar de que quienes los presentan le aseguren que están bien planeados y tienen riesgos mínimos. Únicamente le dicen la mitad de lo que deberían decirle y sería mejor que se lo dijeran todo para tener su respaldo. A usted no le gusta jugar a la gallina ciega. Una vela roja durante los siete días de la semana.

ESCORPIÓN

Usted no pretende que la vida sea un cuento de hadas con unicornios, cartas de naipe que caminan y conejos que hablan, pero recibir todos los días “latigazos de realidad” es demasiado para su sistema nervioso. Quisiera salir a la calle sin aprehensión y no ver todos los días noticias que muestran el avance de la muerte por sabanas, montañas, bosques y parques… Una vela morada durante los siete días de la semana.

Conozca qué dice su tarot para esta semana visitando: https://www.elespectador.com/entretenimiento/tarot/