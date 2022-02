El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 13 al 19 de febrero

Tarot semanal de Mavé. Foto: Cortesía

TAURO

El virus conocido lo obliga a moderar el entusiasmo; se repite constantemente que debe ir con cautela. A pesar de que las circunstancias no son favorables no abandonará sus metas, enfocadas en mejorar su vida y la de otros, con la mayor responsabilidad. El mes de Febrero avanza, pasará en un abrir y cerrar de ojos. Llegará Marzo… Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

GÉMINIS

Usted se desespera con la escalada de violencia y muertes, los engaños y las trampas, las declaraciones irresponsables de quienes incitan a la guerra y la indiferencia. No lo consuela que muchos sufran también por el horror, que está a la orden del día. Le aconsejan no preocuparse por las cosas que se le salen de las manos y no puede solucionar. Y lo animan a concentrarse en su vida de lleno. Lo está pensando… Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

Si usted pudiera regresarse diez años atrás ¿Seguiría en la misma cuadra, en el mismo barrio, en la misma ciudad? ¿Seguiría fiel a ese amor que lo arropa en las madrugadas? Esto se pregunta y también se pregunta ¿Si en lugar de perseguir utopías hubiera sido mejor ir detrás del poder y hacer montañas de dinero? Y la respuesta es que haría lo mismo, no se arrepiente de nada. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

