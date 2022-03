El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 13 al 19 de marzo

Tarot semanal de Mavé. Foto: Archivo

PISCIS

Usted recibe señales extrasensoriales, que varios no entienden, e interpreta los acontecimientos de la vida diaria con originalidad; sus puntos de vista siempre son polémicos. Por esta razón, se ha sentido solo, fuera de lugar y lejos de los ambientes convencionales en los que habita la mayoría… Esta semana sus compañeros tendrán la gallardía de reconocer que sus análisis extrañísimos sobre la situación Nacional y el mundo, son atinados. Y lo considerarán visionario y buen analista ¿Qué le parece? Una vela blanca durante los siete días de la semana.

ARIES

De acuerdo con el As de bastos del Tarot, usted, que es una persona autocrítica, es consciente de que se paralizó, escudado en la realidad Nacional, que es muy difícil, incluso para los más optimistas. Entró en la línea de no se puede hacer nada hasta no saber qué va a pasar… Y mientras tanto qué, se pregunta con preocupación. Y la respuesta es poner manos a la obra, actuar. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

TAURO

Usted sale asustado del sueño. Le preocupan la guerra, las bombas que explotan y las armas escondidas, los tanques de guerra que avanzan pesados y la confusión. Nadie puede huir de este panorama temible: las noticias diarias registran el retroceso de la civilización hacía la barbarie. En palabras de Borges: “Es la historia de Caín/ que sigue matando a Abel”. Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche, sin falta.

