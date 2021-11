El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 14 al 20 de noviembre

ACUARIO

El camino que usted escogió es opuesto al de sus familiares cercanos. Como es consecuencia de una elección libre, considera legítimo que los demás también elijan libremente. Por eso no critica, ni juzga y no pretende que nadie siga sus pasos. Y tiene toda la razón cuando a sus familiares, a pesar de las buenas intenciones que les reconoce, les pide que no se metan en sus asuntos. Se trata de su vida. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

PISCIS

Después de la lluvia lo han visto mirar el cielo, tratando de adivinar el mensaje de las estrellas y qué significa ese ruido de catarata que interrumpe sus sueños. Espera que los demás le aseguren que sus decisiones lo sacarán del limbo. Y como dice el Principito: " Sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos” ¿Por qué no escucha su voz que le habla desde el corazón? Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

ARIES

Sus palabras cortan como una daga y a su alrededor todo se vuelve silencio… Usted se aburrió de darle la razón a todo el mundo para quedar bien, sin ganarse enemigos, ni desatar polémicas, manteniendo un falso bienestar, el mundo feliz… Se aburrió de no pensar críticamente, no tomar posiciones y seguir la corriente. De seguir así, se convertiría en una persona en la que no se puede confiar… Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

