El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 14 al 20 de noviembre

TAURO

De acuerdo con el seis de copas del Tarot, usted insiste en la vía pacífica. Para que no se aprovechen de su pacifismo algunos consideran que debería imitar a quienes sí tienen carácter, sí mandan y hacen alarde de malas maneras. Todos los días las noticias muestran los desafueros de estas personas, la manera cómo trastocan los valores y tuercen el mundo, al que convierten en una cueva de ladrones… Velas rojas, muchas velas rojas.

GÉMINIS

De acuerdo con el ocho de bastos del Tarot, usted está aislado, como si estuviera en los primeros días de la pandemia, para pensar qué hará. No puede aplazar sus decisiones que influyen colectivamente y le exigen mayor responsabilidad. Y no puede tampoco hacer más consultas: ya ha recibido demasiados consejos, que al final lo aturden, al punto de que en su cabeza vuela un enjambre de insectos… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

Usted no puede seguir pensando si dijo lo que debía o si hubiera sido mejor no decir nada. No puede seguir pensando si fue correcto cambiar el rumbo o si hubiera sido mejor seguir, a sabiendas de que no iba para ninguna parte. Tampoco puede seguir recordando reuniones numerosas, en las que todos compartían alegremente, para concluir que está solo… Velas rosadas, muchas velas rosadas, sin falta.

