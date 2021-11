El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 14 al 20 de noviembre

ESCORPIÓN

Usted cree que su irritación se debe a la pandemia; al fin y al cabo esta puso el mundo al revés, el externo y también el interno. Tiene un hueco en el estómago, a la espera de malas noticias o de que la vida se vuelva a detener con una quietud sobrecogedora… Reconocer que la pandemia alteró su salud mental, que el revolcón del planeta le ha hecho mella, es una prueba de su lucidez. Velas rojas, muchísimas velas rojas.

SAGITARIO

De acuerdo con el nueve de bastos del Tarot, usted se esfuerza por tomar decisiones sobre un panorama que es incierto, frente a la mirada reprobadora de quienes consideran que debería esperar más certezas. Para varios su intrepidez es peligrosa. En fin, ha enfrentado múltiples riesgos. Y no puede esperar hasta que la realidad sea otra pues pasarán más de mil años, muchos más… Velas rojas, muchas velas rojas.

CAPRICORNIO

La determinación llegó después de muchas cavilaciones… Usted es el primer sorprendido; no quiere perder ni un minuto y menos esperar a que comience el próximo año. No es el mismo que se paralizaba y se llenaba de razones, válidas, a simple vista, para justificar el no hacer nada. Se moverá y animará a que otros, en el colmo del adormecimiento, también lo hagan. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

