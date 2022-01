El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 16 al 22 de enero

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

Usted está recogiendo los frutos de su trabajo, por el que tendrá un amplio reconocimiento. Intuye que este es su año y todo parece estar a favor: el sol mañanero, las estrellas en alineación perfecta y el ruido de la quebrada. Sin embargo, la influencia de su “educación estricta” lo lleva a pensar que todo no puede ser tan bueno… No hay ninguna razón para estos pensamientos que invocan a la pesadumbre. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

ACUARIO

Al terminar el año su decisión fue quitarse la soga, no seguir con los problemas eternos. Sin embargo, estos pueden colarse de nuevo y regresarían el ceño fruncido, la mirada clavada en el piso y la mortificación… La manera de no repetir esto -usted lo sabe- es no dar nada por sobreentendido y reiterar sus posiciones. Hacer claridad sobre lo que piensa y respalda y a qué se compromete. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

PISCIS

En su trabajo enfrentará la presión de quienes regresaron como cohetes, dispuestos a atravesar el espacio, para recuperar el tiempo perdido. Llegaron con la intención de hacer reuniones de último minuto, tomar decisiones al vuelo, sin escuchar, sin profundizar en las causas de los problemas, sin prever las consecuencias y siguiendo a quienes manotean, gritan e imponen el “código ejecutivo” que privilegia hacer sin pensar… Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí