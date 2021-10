El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 17 al 23 de octubre

CAPRICORNIO

Ha aprendido que el amor se rompe con facilidad y también florece cuando todo parece perdido. Algunas veces entra por la puerta grande y otras veces se camufla detrás de los cuadros y los muebles. También alivia dolores antiguos, descubre virtudes ocultas y puede ser un veneno, dulce en apariencia, que desata la furia. Usted entiende todo lo dicho sobre el amor. Una vela rosada durante los siete días de la semana, sin falta.

ACUARIO

A usted le gusta caminar entre los árboles, tocar sus troncos y observar sus hojas, más verdes después de la lluvia. Le gusta respirar el aire limpio a su alrededor y ver las montañas detrás. Y mientras camina, se reafirma en su defensa de la naturaleza, en su voluntad para responder al llamado de auxilio de bosques, ríos y sabanas amenazados ¡No puede ser indiferente a este llamado¡ Velas verdes, muchas velas verdes, sin falta.

PISCIS

Usted necesita volver sobre el pasado y no para recriminarse, con intención masoquista, sino para entender por qué hizo votos de silencio y no se rebeló ante cosas con las que no estaba de acuerdo. Por qué desconfió de su lucidez que le permite ver, sin duda, lo que hay detrás de las apariencias, que son engaño puro. Se rebelará. No más. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

