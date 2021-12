El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 19 al 25 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

GÉMINIS

Usted levanta la voz en este tiempo de mordaza, en que algunos buscan que la vida, que debería ser el cantar de los cantares, se convierta en un silencio miedoso. Lo hace para contravenir el orden cuando es injusto y unos pocos mandan, acentuando el mal pasar de la mayoría. Y gracias a su voz, los olvidados sienten que tienen “por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”… Velas amarillas, muchas velas amarillas, sin falta.

CÁNCER

Sus colegas sostienen que usted ve fantasmas en las paredes y nada de lo que señala ocurre en la realidad… Se distanciará, entonces, para analizar objetivamente lo que pasa, sin enredarse en polémicas que no llegan a ninguna parte. Y los problemas seguirán, en la medida en que los responsables no están dispuestos a reconocer sus errores… Una vela azul durante los siete días de la semana, sin falta.

LEO

Poseído por el espíritu de la Navidad usted resolvió congelar varios problemas, para no convertirse en el aguafiestas de las celebraciones, pero siguen ahí… Sin embargo, sabe -nadie tiene que decírselo- que deberá volver sobre estos en su momento para solucionarlos definitivamente; no puede continuar la piedra en el zapato. Es preciso reconocer -eso sí- que no podrá hacerlo solo. Necesita más ojos y más manos para deshacer los entuertos… Velas rojas, muchas velas rojas.

