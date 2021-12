El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 19 al 25 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

VIRGO

No está solo, como a veces piensa… Sus amigos correrían en su ayuda, como usted lo ha hecho muchas veces, pues considera que la amistad es la expresión más firme y solidaria del amor. Pero, por mantener sus estados de ánimo en secreto, sus amigos no aparecen. Ellos no saben que a veces se siente decaído y necesita que le den una mano… Velas rosadas, muchas velas rosadas, sin falta.

LIBRA

Se equivocaron quienes pensaron que usted iba a aprobar lo que fuera. Los proyectos que tiene sobre la mesa son un resumen de lugares comunes y conclusiones amañadas con el fin de obtener resultados convenientes. Los hicieron con afán para que usted les diera el visto bueno con la misma ligereza y después, ante los hechos cumplidos, no pudiera hacer nada… Su pensamiento crítico se mantiene. Velas rojas muchas velas rojas.

ESCORPIÓN

Es legítimo ilusionarse con el año que está a punto de empezar aunque las circunstancias sean extrañas… Es legítimo desear que vengan días felices, en los que usted se sienta pleno. Y también que su relación amorosa se estabilice: usted ha pasado de la crítica ácida al entendimiento y de las interjecciones malhumoradas a la complicidad. Alentará los buenos deseos para el 2022 y también la prudencia que hace verdaderos sabios. Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores.

