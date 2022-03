El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 20 al 26 de marzo

Tarot Semana de Mavé. Foto: Cortesía

CAPRICORNIO

En su trabajo no se toman decisiones, todos están a la espera… Usted no puede negar que la realidad convulsionada, que enmarca la vida de todos los días, obliga a pensar antes de actuar; la mesura y la previsión se imponen para no caer al vacío. Pero desde su punto de vista, algo se tendrá que hacer pues los problemas, que están al frente y seguirán creciendo, no dan espera. Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

ACUARIO

Usted necesita preguntarse con humildad si será capaz de realizar sus proyectos, si no los abandonará a mitad de camino y si podrá convencer a otros para que se sumen. Y para esto necesita abrirse y conversar con otras personas que miren su vida, desde afuera, con objetividad, y lo ayuden, entre otros, a moderar su ego, que se parece a un pavo real con la cola desplegada… Una vela blanca durante los siete días de la semana sin falta.

PISCIS

Se angustia porque el tiempo vuela, está pasando demasiado rápido, los días son cortos. Ojalá se alargaran para ir despacio y pensar sin premura. Debido al afán su cabeza es un hervidero de ideas, que van en todas las direcciones, como cabos sueltos. En definitiva, usted no se puede concentrar. Los días seguirán pasando en medio de tensiones y alboroto, el lunes, el martes y también el jueves. Una vela azul durante los siete días de la semana.

