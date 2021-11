El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 21 al 27 de noviembre

ESCORPIÓN

Su silencio puede tener varias interpretaciones: respaldo incondicional porque nada es objetable, cobardía miedosa que le impide contrariar, ausencia de propuestas, no se le ocurre nada, y también la indiferencia, como una piedra. Y resulta que antes de expresar sus opiniones guarda silencio, para no ser una voz vacía, otra más, en el concierto de las voces vacías… Velas blancas, muchísimas velas blancas.

SAGITARIO

Por estos días, en los que pocos hablan y muchos callan, usted abandona la comodidad, propia de quienes miran al prójimo, desde lejos, y lleva la vocería de unos cuantos para defender sus causas de vida. El tono grave de su voz descubre atropellos… Y mientras tanto, se oye el golpe de las ramas y el ruido que hace el árbol al caer por cuenta de la lluvia.

Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

CAPRICORNIO

Su responsabilidad lo lleva a preocuparse por todo: usted no sale corriendo si las cosas se complican; tendría que huir siempre, como un desquiciado. Su preocupación lo lleva también a informarse sobre todo lo que pasa, con el fin de fortalecer su criterio para no caer en las manos de los engañadores de turno, lenguaraces, timadores. Sin embargo, su preocupación responsable no puede ser extrema; algunas veces bordea la paranoia. Dos velas blancas durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

