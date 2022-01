El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 23 al 29 de enero

Tarot semanal de Mavé. Foto: Cortesía

TAURO

Está cerca de varios amigos y muy lejos de otros… No ha pasado nada concreto que explique la lejanía pero sintió cómo, a pesar de que algunos amigos estaban a su lado en reuniones y cafés, en realidad no se interesaban por su bienestar. Y en este tiempo, que sigue poniendo a prueba los valores, para usted la amistad sincera está en primer lugar. Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

GÉMINIS

Usted mostrará su indignación porque lo intolerable sigue pasando, como algo común y corriente, que se normalizó. A esto se agrega que siempre es preciso rescatar lo importante en medio de tanta trivialidad. Expresará también el amor que le inspiran varias personas y causas nobles. Al darle vía libre a sus emociones le regresará el alma al cuerpo. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

CÁNCER

Como todo llega a sus manos, se puede repetir la película del año pasado, cuando se ahogó en un mar de problemas. No dejará que se le recarguen quienes aseguran que no pueden actuar si no se apoyan en su visión de los problemas y en su buen criterio. No puede aceptar la comodidad de algunos compañeros que se ocupan de cosas menores mientras a usted le cae el mundo encima… Una vela blanca durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí