El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 23 al 29 de enero

Tarot semanal de Mavé. Foto: Cortesía

LEO

Usted espera que los conflictos que dañan el bienestar colectivo no se traten con la superficialidad de quienes sostienen que no hay motivos para complicarse ni preocuparse. En el reino de la fantasía, en el imperio de la superficialidad, sus observaciones caen como un balde de agua fría. Ya no lo invitan a las reuniones: no quieren oír sus reflexiones de mal agüero o, más bien, sus anotaciones veraces, que hacen muchísima falta. Una vela blanca durante los siete días de la semana.

VIRGO

De acuerdo con el siete de copas del Tarot, usted vuelve al pasado con los olores y sonidos de la mañana, que son los mismos de años atrás. Esta atmósfera despierta sus recuerdos de seres queridos, lugares que recorrió con avidez y éxitos profesionales que lo enorgullecieron. Frente a la conciencia del tiempo que pasó y no vuelve, cada día es un milagro que no desaprovechará en un amasijo de boberías. Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

LIBRA

Usted censura la mano que aplasta, el vozarrón que silencia, la arrogancia y el cinismo que ignora la compasión. A su lado los atropellos no pasan inadvertidos, tampoco pasa inadvertido el sufrimiento de las víctimas. A propósito, Evelio Rosero dice en su novela Casa de furia: “… Y ahora les correspondía padecer su país en carne propia, veían su país cara a cara, ahora lo entendían: país de víctimas”. Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

