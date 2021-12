El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 26 al 31 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ARIES

Se trata de prender una vela blanca y darse cuenta de que muchas personas alrededor superaron la enfermedad y la desazón para mostrar que la vida sigue por caminos mejores, en los que florecerán los cerezos. De acuerdo con el diez de copas del Tarot, usted está en un estadio de conciencia más evolucionado, que dignificará su paso por este planeta… Velas blancas, muchas velas blancas, sin falta.

TAURO

Algunos celebraron la Navidad como si no hubiera pasado nada, como si el volcán no hubiera hecho erupción ante quienes reprimieron el grito. Algunos rezaron la novena como si los cimientos del mundo no se hubieran fracturado. Usted, en cambio, se da cuenta de que todo y todos hemos cambiado a consecuencia del virus que sigue trastornando al planeta… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

GÉMINIS

De acuerdo con el diez de copas, usted tiene derecho a respirar aire puro, ojalá en la montaña, dejando que el sol alivie sus largas tensiones. Qué ganas de no hablar y de que no le hablen para ver hasta dónde lo lleva el silencio, qué monólogos alienta, qué arcanos del destino revela, qué caminos señala. Qué ganas de que este fin de año, que es una tregua de paz, logre calmar la furia. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

