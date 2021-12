El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 26 al 31 de diciembre

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

Sus nuevos proyectos anuncian el próximo año más laborioso. Para usted ha sido tan decisivo el aprendizaje adquirido en la pandemia, que los futuros problemas seguramente serán rompecabezas, que exigirán varios intentos, pero cuyas fichas encajarán al final. Los días luminosos de diciembre renuevan su esperanza. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

ACUARIO

Algunos no volvieron a hablarle sobre sus proyectos, para qué, si usted les echaba un balde de agua fría. Y les señalaba cómo, además de no responder a sus cuestionamientos que ignoraban sistemáticamente, los argumentos flojos, no estaban bien concebidos, eran traídos de los cabellos y llevaban a conclusiones engañosas. El camino tampoco era llano y la mala fe rondaba. ¡Fue sabio no participar en estas dudosas propuestas de trabajo! Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

PISCIS

Hace rato que usted no conversa con su pareja sobre la relación sino sobre las tareas pendientes, los proyectos de cada uno y las consecuencias de la pandemia… Faltaban las conversaciones amorosas que hacen la diferencia, llenan de sentido y aseguran cómo, a pesar de que el camino sea tan difícil, se puede llegar a la tierra prometida. Las conversaciones serán distintas… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí