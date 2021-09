El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 26 de sep. al 2 de oct.

ARIES

De acuerdo con el diez de copas, su primer arcano del Tarot, usted da gracias por la vida, por las personas que lo rodean, a las que sigue aprendiendo a entender y a querer, y por comprobar cómo a pesar de tantas atrocidades y derrumbes, muchos siguen defendiendo la dignidad y la naturaleza, conscientes de que en sierras nevadas, bosques y ríos está la vida. Velas amarillas, muchísimas velas amarillas.

TAURO

Usted no se queda en la superficie de las cosas; percibe lo que hay detrás, esa armazón que muchos no ven. Y por esta razón se preocupa demasiado y se descorazona al ver que no hay cambios. Estas son las consecuencias de su sensibilidad extrema… En fin, tiene que hacerse largas terapias para empezar bien el día. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

GÉMINIS

Sus prioridades, sus horarios, la decoración de su casa y algunas relaciones cambiaron por la pandemia. Y seguirán cambios de fondo en su trabajo, que pondrán a prueba su flexibilidad, ejercitada en el último tiempo, para seguir, sin aferrarse, a viejos dogmas ni a expectativas doradas sobre el futuro, que todavía tiene muchas interrogaciones… Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

