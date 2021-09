El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 26 de sep. al 2 de oct.

CÁNCER

Muchos lo buscan porque sabe ponerse en los zapatos del otro. Además, su vida intensa lo hace un buen consejero que anima a superar obstáculos y a vivir experiencias excitantes. También guarda secretos; no corre a contar lo que le dicen, no hace parte de los chismes, que ponen a rodar la vida del prójimo, que es sagrada, en boca de todos. Una vela blanca durante los siete días de la semana.

LEO

El mundo pasa por un momento difícil, como esos grandes tsunamis de la historia, como si se hubiera abierto la caja de Pandora y escaparon todos los males, como si no hubiera ningún lugar seguro en el planeta y sus habitantes estuvieran a merced de fuerzas implacables. Pero también hay islas de bondad en donde la vida florece. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

VIRGO

De acuerdo con el As de bastos del Tarot, usted tiene la obligación de expresar lo que piensa sin reservas, y asumir las consecuencias de su franqueza, máxime que en su trabajo la consigna es tapar, tapar y tapar. No puede dar la menor impresión de que está de acuerdo con lo que sucede; no quiere jugar a las apariencias, no quiere levantar más cortinas de humo. Llegó la hora de señalar lo que está mal. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

