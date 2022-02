El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 27 de feb. al 5 de mar.

Tarot semanal de Mavé. Foto: Archivo

GÉMINIS

Usted desconfía de las ciudades tumultuosas, llenas de edificios y mujeres y hombres que corren entre el ruido de los carros, con el anhelo de sentir el viento entre los árboles. Desconfía del progreso ligado a la explotación inclemente de la naturaleza, del tráfico de mercancías, por los corredores del mundo, que se vuelven basura, y de las alambradas y tanques de guerra en las fronteras. Y se pregunta ¿Esto es el progreso? Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

CÁNCER

A muchos los seduce el halo del poder de quienes mandan, que generalmente nunca están satisfechos, quieren más y más. En su trabajo está claro quienes mandan y quienes obedecen; hay pocos espacios de igual a igual, con respeto y consideración. Y a usted lo han visto corriendo, al lado de quienes cumplen órdenes… Las voces ásperas de mando retumban. Una vela verde durante los siete días de la semana.

LEO

No se cansa de repetir que no podemos hacernos los locos ante las cosas que suceden y amenazan la vida. Algo tendrá que hacerse pues ni el cuerpo ni el alma resisten tanto. Es inconcebible mirar para otro lado, alentar la indiferencia y la pasividad. A usted le dicen pesimista incorregible y ave de mal agüero, que no habla de temas felices sino de problemas… Y que lo llamen como quieran, seguirá corriendo velos. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

