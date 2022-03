El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 27 de feb. al 5 de mar.

Tarot semanal de Mavé. Foto: Archivo

SAGITARIO

Usted dice que no quiere repetir viejas historias de amor, en las que su entrega no tuvo igual reciprocidad; no contó con un apoyo resuelto cuando se trataba de sus proyectos, que se aplazaban. Es consciente del freno que esto le trajo a su evolución personal. Y se prometió elegir bien, en el futuro… Pero está a punto de caer en lo mismo, por tercera o cuarta vez… Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

CAPRICORNIO

Usted retomará con nuevo ímpetu los proyectos que aguardaban una segunda oportunidad. No han perdido validez e importancia y le devolverán las ganas de levantarse cada mañana, concentrado en el futuro. Y con la mente puesta en otras cosas, que no sea la preocupación por dolores -imaginarios o reales- que le recorren todo el cuerpo y se quedan en el cuello, la espalda y las muñecas… Velas rojas, muchas velas rojas, sin falta.

ACUARIO

Todas las semanas pasa algo en esta travesía agitada. Usted no logra reposar en un lugar pacífico, como quisiera. Continúan los cambios y los sobresaltos; la idea de una vida plácida no se concreta en la realidad; a veces piensa que se puede quedar en la lista de las cosas que nunca sucedieron. Sólo agitación, así es la vida en su mundo interno y en el externo también… Velas blancas, muchísimas velas blancas, sin falta.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí