El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 28 de nov. al 4 de dic.

PISCIS

Usted se siente pensando lo mismo, diciendo lo mismo y repitiéndose. Nada ha servido para superar su bloqueo, por ejemplo, soñar, imaginar proyectos y viajes, cambiar la rutina y la forma de regresar a su casa por otras calles y avenidas e incluso terminar la jornada a las tres de la tarde. La realidad agobiante que no cambia, la violencia y el horror, las componendas eternas, los insultos de doble vía y la exhibición de los egos de moda, bloquean su creatividad… Velas rojas, muchas velas rojas.

ARIES

Lo llamarán otra vez, una vez más, armador de enredos, que no facilita nada, complica las cosas, e impide el feliz acontecer. Y esto no le importará ante la evidencia de la ligereza irresponsable con la que en su trabajo se abordan cuestiones de peso, que tienen consecuencias. En su trabajo no se cumplen los acuerdos, nadie está pensando, excepto usted. Expresará sus objeciones francamente. Velas rojas, muchas velas rojas.

TAURO

De acuerdo con el seis de espadas del Tarot, usted se siente mal por haberse alejado de algunos amigos; no sabe cómo están. Y su remordimiento persiste pues ellos han estado siempre ahí, en las dificultades, fieles, recios; también han compartido momentos memorables. A veces carga sobre sus hombros la cruz de la culpa, sin motivo. Esta vez su mala conciencia se justifica… Velas rojas, muchas velas rojas.

