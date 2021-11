El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 28 de nov. al 4 de dic.

Tarot Semanal de Mavé.

GÉMINIS

De acuerdo con el cuatro de copas, al revés, la nostalgia que le produce un viejo amor no es razonable. Usted se entristece, añorando el pasado, que en sus recuerdos es color rosa, sin peleas, reclamos incisivos, humor huracanado, ni huecos de soledad. Su memoria convirtió el pasado en un paraíso, que no fue… Y en esta época de Navidad no conviene seguir con falsos recuerdos… Velas rojas, muchas velas rojas.

CÁNCER

Usted mantiene sus posiciones en medio de quienes pasan con facilidad de un lado a otro. No dice una cosa hoy y mañana otra; sus amigos del pasado no son sus enemigos del presente. Con esta misma coherencia, sigue cuestionando, por ejemplo, la tiranía del mercado, la cruel explotación de la naturaleza y la afirmación de que los problemas de los países y las ciudades se deben a que no tienen orden ni disciplina… Velas rojas, muchas velas rojas.

LEO

Trata de no caer en la premura que impone la Navidad, correr porque si, el agotamiento festivo. Sin embargo, antes de que se acabe el año, usted tiene varias cosas por resolver, que no son fáciles; le dan ganas de salir corriendo. Solucionarlas bien depende de que pueda pensar con cabeza fría y alejar los ruidos, sin dejarse provocar por los mismos de siempre. No ven la hora de que usted salte al ring y empiece a pelear. Velas rojas, muchas velas rojas.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí