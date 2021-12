El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 28 de nov. al 4 de dic.

Tarot Semanal de Mavé.

VIRGO

Desde niño le enseñaron que usted debía enfrentar solo los problemas pequeños y grandes, sin pedir ayuda y sin reconocer que muchas veces la vida se sale de las manos. Detrás de esto también quedó implícito que no podía equivocarse… Hoy, ante varias encrucijadas, necesita guía y mucho apoyo de los demás. En fin, no hay que seguir enseñanzas equivocadas sobre la autosuficiencia … Velas rojas, muchas velas rojas.

LIBRA

Usted aboga porque se respeten los derechos, que no sean unos pocos los que decidan sobre todos, movidos por su propia conveniencia, esa práctica egoísta y generalizada. También procura que se tomen buenas decisiones con el fin de aliviar la vida, sin agregarle más peso. Varios apoyarán en privado y en público las causas justas que defiende. Velas rojas, muchas velas rojas.

ESCORPIÓN

No puede recorrer las calles con las manos entre los bolsillos, ajeno a lo que pasa, oleadas de sufrimiento. No puede ignorar la incertidumbre que flota en el aire ni las caras de súplica de hombres y mujeres, ahogando los gritos de miseria. Usted no es indiferente. En palabras de Bertolt Brecht: “Cuando los sufrimientos se hacen insoportables, los gritos ya no se escuchan. Los gritos, también, caen como la lluvia en verano”. Velas rojas, muchas velas rojas.

