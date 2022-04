El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 3 al 9 de abril de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

LIBRA

Concretará a varios colegas. En el momento en que podían expresar con libertad cualquier desacuerdo, ninguno dijo nada, luego usted siguió adelante, confiado, pero todo se paralizó, sin saber por qué… De acuerdo con el siete de bastos del Tarot, los llevará a decir con franqueza –no tendrán otra alternativa-, que no continuarán en sus proyectos, si es el caso. No más el si pero no ¿Para qué perder el tiempo? Velas rojas, muchísimas velas rojas, sin falta.

ESCORPIÓN

Como dice la canción: “de vez en cuando viene bien dormir”, con el fin de resistir estos tiempos tan terribles. Y entrar durante el sueño en el inconsciente, que guarda amores que nunca se van y escenas de la infancia que siguen descubriendo rasgos de personalidad y liberan la imaginación de cadenas traumáticas, para resolver problemas viejos e intrincados. De vez en cuando viene bien dormir… Velas de todos los colores, muchas velas de todos los colores, sin falta.

SAGITARIO

Es el momento de realizar viejos proyectos personales, independiente de lo que pueda pasar… Saldría así del cerco de los problemas globales, que no puede resolver y aporrean su optimismo, al punto de que a veces lo único que quisiera es hibernar. Es clave no perder el gusto por continuar en este planeta, que sigue teniendo árboles y pájaros. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores.

Conozca qué dice su tarot para esta semana haciendo clic aquí