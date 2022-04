El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 3 al 9 de abril de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

CAPRICORNIO

Usted no deja de pensar que estamos viviendo catástrofes que suponen graves peligros; los hechos lo confirman, no es paranoia. Sin embargo, ante la perspectiva de que muchas cosas tendrán que cambiar para garantizar la supervivencia de los seres humanos en este planeta, cabe la esperanza de que el futuro sea en palabras de Gabriel García Márquez: “una victoria contra los sordos poderes de la muerte”. Velas de todos los colores, muchísimas velas de todos los colores, sin falta.

ACUARIO

Usted se levanta con la imagen de que varias complicaciones de distinta índole le caerán sobre la cabeza como una lluvia de meteoros. Hacia las once de la mañana ya ha solucionado favorablemente buena parte de los problemas que lo inquietan. Y le queda por delante el resto del día para proyectarse hacia el futuro. La conclusión es que se está ahogando en un vaso con agua ¿No le parece? Velas rojas, muchísimas velas rojas.

PISCIS

No dejará que le endosen tareas que no le corresponden, con el pretexto tan trillado de que usted podrá sacarlas adelante con su ingenio, que ciertamente tiene de sobra, pero no para consentir el descaro de sus compañeros. Y lo hará con buenas maneras. No se volverá mandón, para que lo reconozcan por puro miedo: esto le parece indecente y triste. Una vela roja durante los siete días de la semana, sin falta.

