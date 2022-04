El Tarot de Mavé gratis: así le irá durante la semana del 3 al 9 de abril de 2022

Tarot Semanal de Mavé. Foto: Archivo

ARIES

A causa de la pandemia su vida cambió, igual que la de todos. El tiempo pasó. Aunque su cara, que se asoma en el espejo, se ve más vieja, le gusta; se está familiarizando con ella lentamente; expresa coraje y madurez por lo aprendido. Usted se dirige a los parajes desconocidos de lo nuevo con alegría. Una vela amarilla durante los siete días de la semana, sin falta.

TAURO

No se necesita ser un gran observador para darse cuenta de que su bello carácter se agrió; se nota en su expresión y en sus palabras cortantes. Varios se desconciertan con su brusquedad; se han preguntado si es por cuenta de ellos, pero no saben, no responden. Es hora de revisar a qué se debe su malestar con el mundo. Encontrará la respuesta. Velas blancas, muchísimas velas blancas, sin falta.

GÉMINIS

Varios acogerían sus proyectos con agrado; no son disparatados como piensa. Usted los ha pulido durante muchos meses, convencido de su importancia y urgencia; tienen un cronograma de ejecución audaz y bien planeado. Y es cuestión de darlos a conocer en voz alta ante quienes no saben qué hacer. Son muchas las personas que están a su alrededor, atrapadas en el desconcierto general. Dos velas azules durante los siete días de la semana, una por la mañana y otra por la noche.

